Mort de Morgan Keane en 2020 : deux chasseurs en procès ce jeudi

Deux ans après l’accident de chasse qui a coûté la vie à Morgan Keane dans le Lot, le chasseur et le directeur de battue sont jugés ce jeudi 17 novembre à Cahors.

Un procès qui se veut exemplaire. Le chasseur qui a tué Morgan Keane dans le Lot en 2020 doit être jugé ce jeudi 17 novembre avec le directeur de battue. Un procès très attendu, alors que la saison de la chasse ouverte depuis deux mois fait déjà débat, après de nombreux accidents.

C'est au cours d'une battue «totalement désorganisée», selon les enquêteurs, que Morgan Keane, pris pour un sanglier, a été tué par balle le 2 décembre 2020 à une centaine de mètres de sa maison, sur un terrain lui appartenant, dans la commune de Calvignac. L'auteur du tir mortel quant à lui, un homme de 35 ans qui avait son permis de chasse depuis seulement six mois et connaissait mal les lieux, avait été posté sur un terrain où la chasse n'était pas autorisée, sans recevoir les consignes nécessaires.

La mort de ce franco-britannique de 25 ans, né dans la région, avait suscité un vif émoi et mené à la création d'Un jour un chasseur, un collectif proposant d'interdire la chasse le mercredi et le dimanche, et d'établir des «distances de protection autour des zones d'habitation qui soient égales à la portée maximale des armes».

La Fédération des chasseurs du Lot s'est portée partie civile, admettant malgré son soutien envers les accusés, que «les règles élémentaires n'ont pas été respectées». «Si on tire, il faut savoir sur quoi on tire. Ces règles ont permis en 20 ans de diviser par quatre le nombre de morts liés à la chasse», a précisé Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs.

«Une responsabilité collective»

Fait rare, la présence du directeur de la battue, un chasseur expérimenté de 51 ans, également jugé pour «homicide involontaire», a été saluée par la famille de la victime.

«C'est une bonne chose. C'est bien beau de dire que c'est la responsabilité du tireur seul qui a fait une erreur. C'est une responsabilité collective, de toute la battue», estime Audrey Tindilière, du collectif Un jour un chasseur.

En effet, les enquêteurs pointent également du doigt les nombreuses «failles» dans l’organisation de la battue avec notamment des participants quittant leur poste ou déambulant sans autorisation durant la traque. Une «insécurité dans les tirs» est dénoncée, ayant surement conduit à cet énième accident tragique.

L'avocat du frère de la victime, Benoit Coussy, présent au procès, regrette cependant que «d'autres chasseurs ne soient pas poursuivis pour ne pas avoir alerté de la présence de Morgan et (de son frère) Rowan à proximité» ou pour avoir quitté les lieux après le coup de feu mortel, sans prêter assistance à la victime, souligne-t-il.

Néanmoins, le président de la Fédération des chasseurs du Lot, Michel Bouscary, met l'accent sur la responsabilité individuelle du chasseur.