Pédopornographie : 48 hommes interpellés partout en France pour leur consommation massive de contenus

48 hommes ont été interpellés dans toute la France ce mercredi. Ils ont été repérés pour leur consommation de contenus pédopornographiques.

Plusieurs services de police judiciaire de France métropolitaine ont participé à une opération coordonnée ayant abouti, ce mercredi 16 novembre, aux interpellations de 48 hommes partout en France. Ils sont soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté massivement des photos et vidéos pornographiques mettant en scène des enfants.

Les policiers, coordonnés par l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), étaient mobilisés depuis lundi. Selon une source proche du dossier à CNEWS, les individus interpellés ne font pas partie d'un réseau mais ont été repérés pour le téléchargement de contenus pédopornographiques à des volumes significatifs.

Tous sont des hommes, certains sont déjà connus de la police et quelques-uns pour des faits similaires. D'après les informations de l'AFP, le plus jeune à 26 ans et le plus âgé 79. Ils sont décrits comme des «Messieurs Tout Le Monde», sans «profil-type» : chômeurs, retraités mais aussi actifs. Des élus locaux figurent également parmi les interpellés.

Menées sous l'autorité de plusieurs parquets, les gardes à vue doivent permettre de déterminer si ces hommes ont commis «des choses plus graves» que la consommation de «contenus illégaux de mineurs», à savoir des agressions sexuelles ou des viols.