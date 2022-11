Rhône : un homme agresse plusieurs passants dans la rue, une septuagénaire hospitalisée en urgence absolue

Ce mercredi 16 novembre, un individu âgé d’une vingtaine d’années a été interpellé après avoir tenté d’étrangler quatre personnes en pleine rue à Villeurbanne, dans le Rhône. Une femme âgée de 70 ans a été hospitalisée dans un état critique. Une enquête pour «tentative d’assassinat» a été ouverte.

Les faits se sont produits mercredi aux alentours de 18h. Un homme a été interpellé à Villeurbanne (Rhône), après avoir violemment agressé quatre personnes dont une septuagénaire qui a été hospitalisée en urgence absolue près d’une station d’essence de la commune, a confirmé le parquet de Lyon à l’AFP.

Selon les premiers éléments, la femme de 70 ans «aurait été agressée à mains nues» par l’homme, né en 1997, «sans raison apparente». L’individu en question a été arrêté dans la foulée par les forces de l’ordre et a été placé en garde à vue.

Il «aurait commis des violences et proféré des menaces de mort sur plusieurs personnes simplement passantes ou ayant tenté de s’interposer lors des agressions», a précisé le parquet.

De son côté, la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) a donné plus d'élément concernant cette attaque et affirme qu’au total, ce sont les quatre victimes qui ont «subi des étranglements», dont la septuagénaire. Parmi elles, une est blessée légèrement, une a été admise à l’hôpital et un «pronostic en cours» pour la troisième.

Par ailleurs, le parquet de Lyon a fait savoir qu’une enquête de flagrance a été confiée à la DDSP du chef de «tentative d’homicide volontaire et de violences volontaires». Pour l’heure, les investigations sont en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits.