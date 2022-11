Rodéos urbains : l'Assemblée nationale élargit les confiscations des véhicules

L'Assemblée nationale a adopté jeudi la possibilité de confisquer les véhicules des «pratiquants de rodéos urbains», même quand ils n'ont pas été utilisés lors de l'infraction.

Des mesures supplémentaires. Ce jeudi, l'Assemblée nationale a adopté la possibilité de confisquer le véhicule d'une personne pouvant avoir réalisé un rodéo urbain.

Ce durcissement de la législation, voté avec 74 voix pour et 0 contre, a été introduit par des amendements identiques des groupes Horizons et Renaissance, avec l'aval du gouvernement.

La mesure va permettre «de sanctionner plus durement les pratiquants de rodéos en ajoutant la peine complémentaire de confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné, même dans le cas où les véhicules n'ont pas servi à commettre l'infraction».

Une réponse pénale simplifiée

Les députés ont aussi validé plus tard des amendements Horizons et Renaissance pour expérimenter durant trois ans l'application de l'amende forfaitaire aux délits non aggravés de rodéos, afin de simplifier la réponse pénale.

Ces mesures s'ajoutent à une série de dispositions introduites par le Sénat, largement adoptées jeudi par les députés (74 pour contre 5), qui renforcent les peines pour les auteurs de rodéos motorisés ou de refus d'obtempérer, mais aussi pour les auteurs de violences sur élus, alignées sur celles prévues pour les agressions contre les forces de l'ordre.

Un amendement du RN refusé

L'Assemblée a en revanche rejeté des demandes du RN d'inscrire dans la loi un cadre juridique pour autoriser les forces de l'ordre à recourir au «contact tactique», une technique dite aussi «tampon», pour s'attaquer aux auteurs de rodéos ou de refus d'obtempérer.

La première lecture du projet de loi se poursuit au moins jusqu'à vendredi devant l'Assemblée.