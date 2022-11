Nice : Un jeune homme agressé au cutter par un individu sous le coup d’une OQTF datée d’août dernier

Un jeune homme de 18 ans a été violemment agressé à l’arme blanche ce mardi 22 novembre à Nice (Alpes-Maritimes), par un individu sous le coup d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Pour un vol de bijou. Un individu, visé par une Obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis le mois d’août, a agressé violemment au cutter un jeune homme à Nice (Alpes-Maritimes), ce mardi.

Tout a commencé vers 8h15, près de la gare SNCF de la ville, à l’angle des avenues Thiers et Jean-Médecin lorsque le suspect, armé d’un cutter et âgé d’une vingtaine d’années, a menacé sa victime de 18 ans de lui voler son collier.

D’après les informations de Nice-Matin, pour des raisons qui ne sont pas encore connues, l’agresseur a par la suite entaillé l’étudiant au niveau du visage. Légèrement blessé, ce dernier a été pris en charge par les sapeurs-pompiers, ce qu’a confirmé la Direction départementale de la sécurité publique.

Quant à l’assaillant présumé, interpellé et placé en garde à vue, il était déjà connu des services de police pour vol et séquestration de personnes âgées à Fabron, mais remis en liberté. Il serait également connu pour des faits de vol aggravé et vol à la tire.