Orne : une vaste opération de recherche lancée pour retrouver le corps d’une femme disparue il y a 33 ans

Ce mercredi 23 et jeudi 24 novembre, la gendarmerie de l’Orne organise une nouvelle opération de recherche pour retrouver le corps d’une femme portée disparue depuis 1989 à la Chapelle-Souëf. Son ex-mari avait avoué, en mai dernier, l'avoir tuée.

L'espoir de retrouver le corps de la jeune femme renaît. Une quarantaine de gendarmes ornais ont lancé, ce mercredi 23 novembre, une opération de recherche près du village de la Chapelle-Souëf.

Cette opération, prévue pour durer jusqu'au lendemain, vise à retrouver le corps de Marlaine Marquis, une jeune mère de deux enfants disparue il y a trente-trois ans.

Selon France bleu, les gendarmes seront épaulés dans leurs recherches par des militaires du sixième régiment d’infanterie d’Angers, et plus spécifiquement d'une équipe de la FOS, la Fouille opérationnelle spécialisée (FOS).

De précédentes recherches n'avaient rien donné

«Cette section est spécialisée dans la fouille et l’exploitation de caches difficilement détectables potentiellement piégées, d’action sous menace et risques explosifs élevés en milieux périlleux et difficiles d’accès (telles que les grottes)», détaille le ministère des Armées.

Cette nouvelle opération est lancée à la suite des aveux de l’ex-mari de Marlaine Marquis en mai dernier qui avait reconnu le meurtre de son ex-compagne. Des premières recherches avaient été effectuées, mais elles n’avaient rien donné.