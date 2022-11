Paris : une femme violée à l'hôpital Cochin, un clandestin visé par deux OQTF mis en examen et écroué

Une femme de 34 ans a déposé plainte mercredi après que celle-ci a été victime d’un viol à l’hôpital Cochin (Paris 14e), fin octobre. Le suspect est un clandestin se présentant comme Jordanien et visé par deux OQTF.

Un acte effarant. Une femme de 34 ans a porté plainte mercredi 23 novembre, affirmant avoir été violée au sein de l’hôpital Cochin, à Paris (14e), dans la nuit du 27 au 28 octobre. Alors qu’elle avait été admise au service des urgences suite à un traumatisme crânien consécutif à un malaise, puis placée dans un box individuel en attendant des soins, elle s’était soudainement réveillée de son état «vaporeux», ressentant une grande douleur.

Un homme s’était introduit dans le box et était en train de la violer, a eu confirmation CNEWS, après des informations du Parisien et de RMC. Les cris de la victime et l’intervention d’un infirmier avaient fait fuir l’agresseur. Celui-ci, qui avait au passage subtilisé la carte bancaire de la trentenaire, avait néanmoins réussi à quitter l’hôpital.

Rapidement prévenue et aiguillée par la description du suspect faite par l'infirmier, la police avait pu retrouver le suspect et l’arrêter, une heure plus tard, vers 5h du matin. Il venait d’acheter des articles dans une épicerie, avec la carte bancaire de sa victime.

Deux OQTF, dont la dernière en juillet

Selon des témoins, il avait repéré la jeune femme dès son malaise dans un bar et avait ensuite simulé son propre coma éthylique pour être amené au même hôpital Cochin. Il avait ensuite indiqué ne pas pouvoir marcher pour être placé dans une chambre, d’où il s’était extrait pour trouver le box de sa victime et la violer. Une démarche enregistrée par des images de vidéosurveillance et qui aiguillent les enquêteurs vers un acte prémédité.

En garde à vue, l’individu a nié les accusations de viol. Déjà connu de la police sous treize identités différentes, il serait âgé de 22 ans et avait déjà été suspecté de viol sur mineur, en 2020, une affaire classée sans suite. Sans papiers, il s’est présenté comme un Jordanien. Il serait arrivé en France en 2019. Deux OQTF (obligation de quitter le territoire français) à son encontre ont été prononcées, dont la dernière datée du mois de juillet dernier. Chacune d’elle aurait été formulée pour des identités différentes.

Une plainte contre X a été déposée au nom de la victime, a appris CNEWS, pour «mise en danger de la vie d’autrui». Il s’agira notamment de vérifier si des manquements ont eu lieu dans la sécurisation des patients, a précisé son avocat.

Après une enquête préliminaire ouverte le 28 octobre, une information judiciaire avait été également ouverte deux jours plus tard, le 30 octobre, des chefs de viol commis par une personne sous l'emprise de stupéfiants, vol et escroquerie, a pu confirmer CNEWS de source judiciaire. Dans ce cadre, l’individu de 22 ans a été mis en examen et placé en détention judiciaire.