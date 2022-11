Deux-Sèvres : une enquête ouverte après l'agression d'un militant «anti-bassines»

Une enquête a été ouverte après l'agression d'un militant «anti-bassines», le 18 novembre dans les Deux-Sèvres. Ce dernier a déposé plainte ce jeudi 24 novembre auprès de la gendarmerie de Melle, a indiqué le procureur de Niort Julien Wattebled.

Un militant «anti-bassines» a porté plainte jeudi 24 novembre à la gendarmerie de Melle dans les Deux-Sèvres, six jours après avoir été agressé chez lui, à Périgné. Une agression en lien, selon lui, avec son appartenance au mouvement hostile au projet de «méga-bassines».

Selon un communiqué du collectif «Bassines non merci», dont il est membre et qui s'oppose à ce projet de réserves d'eau à usage agricole dans les Deux-Sèvres, le plaignant a été agressé à son domicile par deux hommes qui lui ont infligé de multiples blessures aux côtes, aux chevilles, aux cervicales, et au visage. Il a «été roué de coups sur tout le corps et insulté en des termes qui ne laissent aucune ambiguïté quant aux motivations réelles de ses agresseurs : 'Enculé d'écolo de merde', 'On te pisse dessus', 'Il est beau l'anti-bassine'», écrit le collectif.

D'après ce même communiqué, cet homme est le neveu d'un des porte-parole de «Bassines Non Merci», Julien Le Guet, «menacé lui-même à différentes reprises».

Hospitalisé, la victime s'est vu délivrer une incapacité totale de travail (ITT) de quinze jours.

Le procureur de la République de Niort a indiqué jeudi soir qu'une enquête avait été ouverte.