Lille : un adolescent de 16 ans mis en examen pour le viol de deux femmes

Un adolescent de 16 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits de viol sous la menace d'une arme commis à Lille (Nord), les 28 octobre et 5 novembre, sur deux jeunes femmes, a appris CNEWS de source policière.

Un mineur a été mis en examen pour des faits de viol sous la menace d'une arme commis sur deux jeunes femmes en plein centre de Lille (Nord), a appris CNEWS de source policière. Il a été placé en détention provisoire.

Les faits ont eu lieu les 28 octobre et 5 novembre derniers. Une première femme a été agressée violemment et a été victime d'un viol, rue de la Renaissance, à Lille. Puis, huit jours plus tard, une autre femme a été à nouveau victime d'un viol dans cette même rue, vers 5h du matin. C'est un passant qui avait prévenu la police.

L'agression de la deuxième victime, âgée de 28 ans, a été particulièrement violente. Elle a été retrouvée avec le visage tuméfié et le nez en sang. Elle a raconté aux policiers qu'un homme l'avait forcée à monter dans une voiture qui stationnait, puis l'avait frappée et violée. Une enquête a été ouverte par la sûreté urbaine.

Un individu connu de la police

Confondu par son ADN, le suspect a été interpellé et placé en garde à vue jeudi 10 novembre. Il s'agirait un mineur isolé de 16 ans de type nord-africain, précise une source policière proche du dossier.

De source policière, l'adolescent est en situation irrégulière. Il aurait déclaré être Palestinien, mais serait plus probablement nord-africain, selon diverses sources. Selon nos informations, ce dernier était bien connu de la police locale, notamment pour des faits de vols.