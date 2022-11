Couple d'influenceurs accusé d'actes de barbarie sur leur chiot de 4 mois : une plainte déposée

La Fondation Assistance aux Animaux a indiqué ce lundi dans un communiqué avoir déposé plainte contre Rop et Rocka FrenchRapQueen, un couple d'influenceurs accusé d'avoir maltraité à plusieurs reprises leur chien, un American staffordshire terrier de quatre mois.

Les photos de l'animal parlent d'elles-mêmes. Après avoir été alertée par les policiers de la brigade anticriminalité d'Argenteuil (Val-d'Oise), pour des faits avérés graves de sévices et d’actes de barbarie à l'encontre d'un chiot de quatre mois, la Fondation Assistance aux Animaux a annoncé, lundi 28 novembre, le dépôt d'une plainte contre les propriétaires, un couple d'influenceurs du nom de Rop et Rocka Frenchrapqueen.

Nous avons accueilli un chiot de 4 mois ayant subi des actes de barbarie sans nom. La photo parle d'elle-même, l'animal est déformé par les coups. La Fondation Assistance Aux Animaux a déposé plainte et prend actuellement soin de cette petite victime. https://t.co/ILWnq9o8TO — Fondation Assistance Aux Animaux (@FAAOfficiel) November 28, 2022

Un animal En très mauvais état

Lors des premières constatations, l'animal est apparu dans un état général très mauvais : «maigrelet et malnutri, boiteux par des pattes fracassées, et présentant aussi un corps parsemé de plaies, de cicatrices de cigarettes et d’acide», nécessitant par ailleurs l'administration de plusieurs doses de morphine.

Le bilan vétérinaire réalisé dans la foulée a révélé en outre des plaies et œdèmes visibles, le petit chiot présentait également des «fractures du crâne, des mandibules, de la hanche, du genou, et des doigts de ses pattes».

Pour rappel, les faits de maltraitance animale ont fortement augmenté ces dernières années.

D'après un rapport du ministère de l'Intérieur, «en 2021, les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré 12.000 infractions visant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, un nombre en augmentation de 30 % par rapport à 2016 (soit +5 % en moyenne par an)».