Maltraitance animale : un dresseur de tigres condamné

Le tribunal correctionnel de Beauvais (Oise) a condamné lundi 28 novembre Mario Masson, un dresseur de tigres, à plusieurs milliers d'euros d'amende et à la confiscation de ses dix félins pour mauvais traitements.

Une lourde sanction. Mario Masson, dresseur de tigres, a été condamné ce lundi à une amende de 5.000 euros et à la confiscation de ses dix animaux pour mauvais traitements.

Le dresseur a également été interdit d'élevage et de présentation d'animaux au public pendant deux ans. Il devra verser en outre quelque 120.000 euros à l'association Tonga Terre d'accueil, pour la prise en charge des tigres dans un refuge dédié dans la Loire, depuis leur saisie fin 2020.

Le prévenu a aussi été reconnu coupable d'infractions multiples au code du travail, fraudes aux allocations et dissimulation de revenus. Le tribunal a décidé de la confiscation des sommes saisies sur ses comptes d'un montant de 61.000 euros.

Une première pour un dresseur

Cet ancien circassien, jugé en septembre, devra en outre verser plus de 127.000 euros aux parties civiles, selon les avocats des associations de défense des animaux One Voice et Stéphane Lamart, qui figuraient parmi les parties civiles.

Pour rappel, les tigres avaient été saisis fin 2020 à Blacourt, près de Beauvais (Oise) dans le cadre d'une enquête du parquet ouverte après une plainte de One Voice pour «des faits de maltraitance animale». Elle avait été confiée à l'Office français de la biodiversité.

«C'est la première fois qu'un dresseur de cirque est condamné pour mauvais traitements», s'est félicité Muriel Arnal, présidente de One Voice, auprès de l'AFP.