Meurtre d’Elodie Kulik : Willy Bardon fixé ce mercredi sur sa demande de recours contre sa condamnation

La Cour de cassation doit trancher aujourd'hui, mercredi 30 novembre, en faveur ou en défaveur de Willy Bardon, mis en cause dans le viol et le meurtre d’Elodie Kulik en 2002. Arrêté en 2013, et ayant écopé de trente ans de réclusion, Willy Bardon avait formulé un recours contre sa condamnation.

Une affaire qui continue d'être sous haute tension. Mercredi 30 octobre, Willy Bardon, principal mis en cause dans le viol et le meurtre d’Elodie Kulik en 2002 obtiendra une réponse concernant son recours, contre sa condamnation à trente ans de réclusion criminelle. La défense affirme que le droit n’avait pas été correctement appliqué lors du procès en appel.

Si la Cour de cassation prend une décision en faveur de Willy Bardon, sa condamnation à trente ans de réclusion criminelle sera annulée, et il devra être de nouveau jugé. Si la plus haute juridiction française décide en revanche de rejeter le recours de Willy Bardon, l’un de ses avocats, Gabriel Dumenil, a affirmé qu’ils saisiraient la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002, Elodie Kulik, 24 ans, avait été victime d’un étrange accident, à l’issue duquel elle avait été enlevée. Alors qu’elle avait réussi à appeler brièvement les pompiers, elle avait laissé un enregistrement inquiétant, dans lequel on entend aussi la voix de deux hommes. La jeune femme a été séquestrée, violée, tuée et brûlée dans un champ à six kilomètres de l’accident.

LES AVOCATS DE WILLY BARDON DÉNONCENT UNE «HOSTILITÉ À LA DÉFENSE»

Après une première piste impliquant Grégory Wiart, l’enquête avait mené tout droit vers Willy Bardon, dont la voix avait été reconnue par plusieurs témoins sur l’enregistrement. L’homme fut arrêté en 2013.

La défense de Willy Bardon a soulevé plusieurs problèmes, et juge «floues» certaines motivations écrites de la Cour d’appel du Nord. Seul l’enlèvement d’Elodie Kulik est concerné par l'enlèvement.

Ses avocats ne comprennent donc pas «pourquoi Willy Bardon est condamné sur le viol et le meurtre», alors «qu'aucune preuve» ne le relie à cette «deuxième scène», a avancé Gabriel Duménil, un des avocats du mis en cause, auprès de l’AFP. La cour «ne parvient pas à expliquer» pourquoi le crime «forme selon elle un tout», a-t-il poursuivi.

La défense de Willy Bardon dénonce également une «hostilité à la défense». Gabriel Duménil a pointé du doigt la présidente, qui a «systématiquement rejeté» les demandes liées à la notation de certains «éléments nouveaux» au procès-verbal, comme des «pressions» exercées par les enquêteurs.

Aussi, la présidente avait aussi rejeté une demande de «supplément d’information» dédiée à comprendre ce que faisait l’ADN de la compagne de Grégory Wiart - le premier suspect - sur la scène de crime.