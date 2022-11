Une instagrameuse coréenne agressée et braquée à Paris

Quatre individus ont été mis en examen en début de semaine après l’agression et le vol d’une influenceuse coréenne, cheffe d’entreprise dans la cosmétique, à Paris.

Mettre sa richesse en avant sur les réseaux sociaux peut conduire à une fâcheuse posture. L’influenceuse coréenne Yubin Kim, à la tête d’une marque de cosmétique, en a fait l’amère expérience le 24 novembre dernier, alors qu’elle se trouvait à Paris.

Quatre individus ont en effet été mis en examen en début de semaine pour vol avec arme, séquestration et association de malfaiteurs, après s’en être pris à l’instagrameuse de 38 ans, a dévoilé Le Parisien. Ils l’avaient repérée via le réseau social et sont passés à l’action en se faisant passer pour de faux policiers.

Un butin à 350.000 euros

Arrivés devant son appartement, sur l’avenue Wagram, dans le 17e arrondissement de la capitale, ils l’ont convaincue d’ouvrir puis l’ont frappée à la tête avec une crosse de pistolet. Ils ont ensuite menacé deux employés, pour se faire ouvrir un coffre-fort. A l’intérieur de celui-ci se trouvaient des montres et bijoux de luxe, ainsi que de la maroquinerie. Au total, l’équivalent de 350.000 euros ont été dérobés.

Grâce aux images de vidéosurveillance et à l'accès aux données téléphoniques, les agents de la brigade de répression du banditisme ont remonté la piste des quatre individus. Deux ont été arrêtés le jour-même, les deux autres le lendemain, en Seine-Saint-Denis et à Paris.

Agés de 28 à 32 ans, trois d'entre eux sont déjà connus de la police et de la justice. Le premier conteste sa participation. Son avocat indique que l’analyse du bornage de son téléphone le disculperait.