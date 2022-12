Agression d'une femme de 89 ans à Cannes : le père d'un des ados privé de sa place au marché par la mairie

A Cannes (Alpes-Maritimes), un commerçant a été privé de son emplacement au marché de la ville après la violente agression commise par son fils contre une octogénaire.

Une mesure forte. La mairie de Cannes a décidé de priver de place de vente au marché le père de l'un des ados qui avait agressé Angèle Houin, 89 ans, à la fin du mois d'août. «Chacun est responsable de ses enfants», a expliqué la municipalité après la décision.

Un traumatisme toujours vif

La sanction a été prise le 9 septembre à titre «conservatoire», quelques jours après les faits reprochés à l'adolescent de 14 ans, a ajouté la mairie, confirmant une information du quotidien Nice-Matin. L'agression, filmée par une caméra de surveillance, avait suscité une vague d'indignation. Inconsciente au sol après le coup porté par derrière, la vieille dame avait dû être hospitalisée pendant plusieurs jours et elle expliquait récemment que le traumatisme était toujours vif.

Le maire de Cannes David Lisnard (LR), également président de l'Association des maires de France (AMF), avait demandé un renforcement des mesures à l'encontre de la délinquance juvénile.

Une commission d'attribution prochainement

«Outre des tensions sur le marché avec les parents et des menaces qui ont été proférées à l’égard de la municipalité, le fils, auteur du coup porté à la vieille dame, a fait l’objet de plusieurs conseils de discipline et de mesures d'exclusion par différents collèges dans lesquels il est passé. Chacun est responsable de ses enfants mineurs et doit rendre des comptes», a justifié la mairie de Cannes, dirigée par David Lisnard, auprès de l'AFP.

La ville indique ne pas s'appuyer sur un article précis du règlement des marchés de la ville, expliquant : «On ne peut tout simplement pas donner le droit d'occuper le domaine public à des personnes à l'origine de troubles à l'ordre public».

La famille en question sera reçue à l'occasion d'une prochaine commission d'attribution pour les places au marché de La Bocca mais la municipalité prévient qu'elle «ne cèdera ni aux pressions ni aux menaces». Lors d'une audience devant le juge des enfants au tribunal de Grasse le 30 novembre, le fils du commerçant et un autre mineur ont été reconnus coupable de vol accompagné de violences et maintenus dans un centre éducatif fermé. La sanction pénale sera prononcée le 28 juin.