Tarn : une quinquagénaire condamnée à 3 ans de prison pour avoir piégé des policiers venus l’expulser de son logement

Alors qu’elle occupait un logement à Albi (Tarn) sans en payer le loyer, une quinquagénaire a jeté de l’acide chlorhydrique sur des policiers venus l’expulser depuis sa fenêtre. La femme a également tendu un piège aux forces de l’ordre. Elle a été condamnée à 30 mois de prison ferme.

Pas de sursis pour cette quinquagénaire. Ce mardi, une femme d'une cinquantaine d'années a été condamnée à 30 mois de prison ferme, après avoir jeté de l'acide chlorhydrique et avoir tendu un piège à des policiers venus l'expulser de son logement fin octobre.

Le 25 octobre dernier, alors que cinq policiers, une huissière et un serrurier tentaient d'ouvrir la porte d'entrée de sa maison à Albi, cette femme leur a lancé de l'acide chlorhydrique depuis une fenêtre du premier étage, sans faire de blessé.

Lorsqu'ils ont réussi à entrer dans le logement, ils ont vu un tapis qui cachait une trappe ouverte donnant sur l'étage en dessous, où étaient disposées des chaises susceptibles de provoquer des blessures en cas de chute sur elles. Le piège ayant été découvert, personne n'a été atteint.

Le tribunal judiciaire d'Albi a condamné cette femme dont le casier judiciaire contenait plusieurs mentions, notamment pour faux et usage de faux ou outrage à magistrat, à 30 mois de prison ferme et six autres mois avec sursis, ainsi qu'à une obligation de soins.