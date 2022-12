Disparition inquiétante d'un jeune couple dans les Deux-Sèvres : ce que l'on sait

La disparition d'un jeune couple à la suite d'un dîner organisé le 25 novembre à Prahecq, dans les Deux-Sèvres, suscite la grande inquiétude de leurs proches.

Ils n'ont plus donné de nouvelles depuis le 26 novembre. A la suite d'un repas entre amis organisé la veille à Prahecq (Deux-Sèvres), Leslie et Kevin, respectivement âgés de 22 et 25 ans sont introuvables.

Selon nos confrères du Courrier de l'Ouest, ils ont quitté la soirée vers 3h du matin pour se rendre dans la maison d'un ami absent pour y passer la nuit. Si le véhicule du couple est toujours garé devant ce domicile, Leslie et Kevin, ainsi que leur chien Onix, n'ont pas donné le moindre signe de vie. Ils sont même injoignables, leurs téléphones n'émettant plus.

Le père et la belle-mère de Leslie ont signalé sa disparition le 3 décembre dernier. De son côté, le cousin de Kevin a publié un message sur Facebook dans l'espoir de retrouver le couple.

Toute personne pouvant apporter des informations est invitée à contacter les proches de Leslie au 06 15 11 29 79 et au 06 58 12 50 61.