Metz : une statue du général de Gaulle dégradée, le maire «scandalisé» porte plainte

Le maire de Metz François Grosdidier (LR) s'est dit «scandalisé» ce jeudi 8 décembre par la dégradation nocturne d'une statue du général de Gaulle dans sa ville, et a annoncé le dépôt d'une plainte.

Des traces de peinture rouge ont été retrouvées sur les mains et le cœur de la statue du premier président de la Ve République, place du Général-de-Gaulle, à Metz. Un geste qui a scandalisé le maire de la ville François Grosdidier qui a décidé de porter plainte.

«Elles sont un outrage à l'homme qui, plus que tout autre, incarne la France libre et l'esprit de Résistance», s'est indigné dans un communiqué l'édile qui avait lui-même inauguré la statue l'an dernier sur la place du Général-de-Gaulle, face à la gare. Ajoutant que la Ville de Metz a décidé de déposer plainte.

Le maire a également précisé qu'il mettait à «la disposition des enquêteurs les enregistrements des caméras de vidéoprotection». L'élu républicain a déclaré néanmoins n'avoir aucune indication quant à une éventuelle signification politique de cet acte.

Les dégradations de statues de l'homme du 18 juin 1940 ne sont pas courantes. En 2017, un homme de 38 ans avait craché sur la tombe du général à Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne) et en avait brisé la croix en pierre. Il avait été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans.