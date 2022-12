Charleville-Mézières : un octogénaire arrêté pour le meurtre d'un jeune voisin

Un individu âgé de 21 ans a été tué à Charleville-Mézières (Ardennes) ce vendredi 9 décembre. Un octogénaire a été placé en garde à vue.

Un homme de 83 ans a été arrêté pour avoir tué, dans la nuit de vendredi à samedi 10 décembre à Charleville-Mézières (Ardennes), un voisin, âgé de 21 ans et connu des services de police. La victime a été blessée par balle dans le quartier sensible de Ronde Couture et elle a succombé à ses blessures, a indiqué le parquet de Charleville-Mézières à l'AFP.

L'auteur présumé des faits a été interpellé sur les lieux du crime avant d'être placé en garde à vue, a précisé le parquet de Reims, co-saisi de l'affaire.

La victime était connue des services de police pour des délits mineurs de violences ou infractions à la législation sur les stupéfiants, a précisé une source proche de l'enquête, ajoutant que les deux protagonistes étaient de proches voisins. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et confiée au commissariat de Charleville-Mézières et à la police judiciaire de Reims.