Val-d’Oise : un octogénaire passé à tabac dans une cave, son pronostic vital engagé

Un homme de 87 ans est dans un état critique depuis lundi 5 décembre, après avoir été passé à tabac par un voisin dans une cave de son immeuble, situé à Bezons (Val-d'Oise).

C’est une véritable torture qu’a vécu un homme de 87 ans. Selon les informations de RTL, cet octogénaire résidant dans la commune de Bezons, dans le Val-d’Oise, a été passé à tabac, lundi 5 décembre, dans une cave d’un immeuble de la commune francilienne. Le média précise également que l’individu est entre la vie et la mort.

L’individu suspecté d’avoir commis les actes de violences envers le retraité a rapidement été interpellé par les forces de l’ordre. D’après RTL, il s’agirait d’un voisin de la victime, âgé de 31 ans et connu défavorablement des autorités. L’individu, qui nie les faits, aurait attaqué l’homme de 87 ans après une remarque de ce dernier sur sa présence permanente dans les parties communes de l’immeuble.

Le lendemain de la violente agression, le frère du présumé agresseur a aussi été interpellé. Après les interrogatoires de la police, il semblerait que l'individu tienne des propos incohérents, comme le précise le média en citant une source proche du dossier, nécessitant une hospitalisation d'office.

La victime a par la suite été retrouvée par son épouse dans un état critique, en sang et avec le visage défiguré. Plus de cinq jours après l’incident, l’homme, qui s’est vu prescrire 100 jours d’ITT, est toujours entre la vie et la mort.