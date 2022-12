Jeanne D’Hauteserre, maire du 8e : «quand on fête une victoire, on n’arrive pas avec des mortiers sur les Champs-Elysées»

Invitée de La Matinale de CNEWS ce lundi, la maire LR du 8e arrondissement de Paris, Jeanne D’Hauteserre, est revenue sur les affrontements qui ont éclaté samedi après la victoire du Maroc et de la France en quarts de finale de Coupe du monde de football.

La mairie du 8e arrondissement de Paris hausse le ton. Après les incidents survenus en marge des qualifications du Maroc et de la France samedi pour la demi-finale du Mondial de football, Jeanne D'Hauteserre a déploré le comportement de certains supporters.

«Quand on fête une victoire, on n’arrive pas avec des mortiers sur les Champs-Elysées, ni avec des barres. On ne doit pas accepter que ces personnes viennent pour casser», a-t-elle dit sur le plateau de CNEWS. Pas moins de 20.000 personnes s'étaient rassemblées samedi soir sur les Champs-Elysées. Au moins 170 personnes ont été interpellées.

Des incidents ont éclaté vers 23h. «Des projectiles ont été lancés sur les forces de sécurité, trois véhicules deux-roues ont été incendiés et une barricade a été érigée», a indiqué la préfecture de police de Paris. «La devanture d'un café a été abîmée, la vitre d'une banque étoilée et un hall d'entrée a subi des dégradations», a ajouté la préfecture qui précise qu'aucun «incident significatif n'a été signalé».

Selon la préfecture de police, 19 policiers ont été légèrement blessés.