Mystérieuse disparition de Leslie et Kévin dans les Deux-Sèvres : ce que l’on sait

Une information judiciaire a été ouverte, ce lundi 12 décembre, après la disparition mystérieuse d’un jeune couple originaire des Deux-Sèvres, accompagné de leur chien, dans la nuit du 25 au 26 novembre, a annoncé le parquet de Niort dans un communiqué.

Une disparition inquiétante. Leslie Hoorelbeke, 20 ans, et Kévin Trompat, 22 ans, n’ont plus donné de signes de vie depuis la soirée du vendredi 25 novembre qu’ils avaient passée chez un ami à Prahecq (Deux-Sèvres), une petite commune de l’agglomération niortaise. Leur disparition a été signalée par leur famille.

«Les multiples auditions et investigations menées par les gendarmes de la section de recherches de Poitiers et de la brigade de recherches de Niort n’ont pas permis de déterminer si le jeune homme et la jeune femme sont partis volontairement, s’ils ont eu un accident ou s’ils ont été victimes d’une infraction», a fait savoir le procureur de la République, Julien Wattebled.

[APPEL À TÉMOINS]



La gendarmerie des Deux-Sèvres recherche activement deux personnes majeures disparues depuis le 25 novembre 2022 après une soirée passée dans le Niortais.



Si vous détenez des informations, contactez la gendarmerie de Niort au 05.49.28.63.91 ou composez le 17. pic.twitter.com/dlpdxiIQcv — Gendarmerie des Deux-Sèvres (@Gendarmerie_079) December 7, 2022

Une soirée chez un ami avant de disparaître

D’après les premiers éléments de l’enquête, le couple est arrivé à Prahecq le soir du 25 novembre pour passer la soirée chez des amis. Selon les témoignages des convives, les enquêteurs estiment que Leslie et Kevin ont quitté les lieux vers 3h du matin pour aller dormir chez un ami de la jeune femme, dont le logement se trouve dans une commune voisine. Depuis leur départ, leurs proches n’ont plus eu aucune nouvelle.

Et justement, la famille de Leslie s’est rapidement inquiétée car la jeune femme a pour habitude de régulièrement donner de ses nouvelles. Pourtant, les téléphones des deux amoureux sonnaient dans le vide, avant qu’ils finissent par ne plus émettre. Le portable de la jeune femme aurait borné une dernière fois aux alentours de Niort, vers midi, le 26 novembre.

Les véhicules du couple et le permis de Kévin retrouvés à des endroits différents

Depuis les huit jours règlementaires qui rendent la disparition inquiétante, et donc prise au sérieux par les forces de l’ordre, de nombreux moyens ont été déployés pour retrouver le couple. Grâce à ces recherches, les deux véhicules des disparus ont été localisés à deux endroits différents : l’utilitaire de la jeune femme, auto-entrepreneuse en peinture dans le bâtiment, sur les lieux à Prahecq, et le van aménagé de son ami à Coulon (Deux-Sèvres).

Pourtant, ce jeudi 8 décembre, un nouvel élément est venu épaissir le mystère autour de l’affaire : le permis de conduire de Kévin Trompat a été retrouvé dans un container de recyclage de vêtements sur la commune de Puyravault en Charente-Maritime, a annoncé le magistrat, citant une source proche de l’enquête.

Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre le lien entre le lieu de la disparition du couple, l’endroit où a été retrouvé le permis de conduire de Kevin Trompat, et les emplacements des deux véhicules des disparus.

Toute personne qui aurait des informations sur cette disparition est appelée à contacter la gendarmerie au 05.49.28.63.91 ou en composant le 17.