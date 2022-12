Attentat de Nice : le verdict attendu ce mardi

Le procès de l’attentat de Nice s’est terminé hier matin, après trois mois d’audience. Les accusés se sont exprimés une dernière fois avant que la cour se retire pour délibérer. Le verdict est attendu ce mardi en fin de journée.

Les huit accusés vont connaître leur sort. Après trois mois de procès, le verdict de l’attentat de Nice est attendu ce mardi en fin de journée. L'audience doit reprendre à 17h, selon le président de la cour Laurent Raviot.

Lors de la dernière journée du procès, ce lundi, les accusés présents ont eu le droit de s’exprimer une dernière fois avant que la Cour d’assises spéciale de Paris ne se retire pour délibérer.

«Je suis coupable d'avoir vendu une arme, sans y réfléchir. Et depuis, ça fait plus de six ans que je n'arrête pas d'y réfléchir. J'espère que vous l'avez entendu», a déclaré Ramzi Arefa, l’un des accusés poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. Mohamed Ghraieb, un autre des accusés, a déclaré : «Je ne suis pas un terroriste, je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé», assurant avoir «confiance dans la justice». Le dernier des trois principaux accusés, Chokri Chafroud, n’a pas souhaité s’exprimer.

15 ans de prison requis contre les principaux accusés

Le parquet national antiterroriste a requis quinze ans de prison à leur encontre, mais a abandonné la mention «terroriste» dans les charges pesant sur Ramzi Arefa, estimant que ce dernier ne «pouvait pas connaître la radicalisation» du tueur de l’attentat de Nice, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.

Ce dernier avait été abattu par la police le soir de l’attaque qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés, à bord de son camion bélier. Les huit accusés dans ce procès ont été poursuivis soit pour association de malfaiteurs terroristes, soit pour des délits de droit commun liés au trafic d’armes à feu, mais aucun n’est poursuivi pour complicité avec le terroriste dans l’élaboration de cet attentat.

Parmi les cinq autres accusés, poursuivis pour trafic d’armes, les quatre présents lors des audiences (un dernier est jugé en son absence), trois hommes et une femme d’origine albanaise, ont affirmé attendre de la justice «la condamnation qu’[il] mérite[nt]». Le parquet a requis entre 2 et 10 ans de prison à leur encontre, avec une interdiction de territoire français pour trois des quatre accusés albanais.