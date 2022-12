Seine-et-Marne : recherché pendant 20 ans, le «prédateur des bois» arrêté ?

Un individu de 62 ans a été interpellé en Seine-et-Marne, mardi 13 décembre, suspecté d'être le «prédateur des bois», surnom donné à un criminel en série recherché pendant vingt ans, soupçonné d'au moins cinq enlèvements et viols commis entre 1998 et 2008.

La fin de l'énigme ? Un individu de 62 ans a été interpellé et placé en garde à vue, mardi 13 décembre, dans le cadre d'une information judiciaire à Paris pour cinq viols commis entre le 4 décembre 1998 et le 8 juin 2008 en Charente-Maritime et dans la région parisienne, a indiqué mercredi une source judiciaire.

L'homme, soupçonné par les enquêteurs d'être «le prédateur des bois», a été interpellé la veille, mardi 13 décembre en Seine-et-Marne, confirmant une information de franceinfo.

Son placement en garde à vue intervient dans le cadre de l'enquête ouverte pour «viols», «enlèvement et séquestration» à l'égard de cinq personnes, commis entre 1998 et 2008.

Des victimes âgées de 15 à 19 ans

Le «prédateur des bois» avait été surnommé ainsi après avoir entraîné ses victimes, âgées de 15 à 19 ans, dans la forêt avant de les violer et de les relâcher.

L'information judiciaire est également ouverte pour des faits de «vol avec arme» à l'égard de deux victimes.

La dernière agression répertoriée a été filmée par des caméras de surveillance du 13e arrondissement de Paris. «Il a agi à visage découvert et son ADN a été retrouvé à chaque fois», avait expliqué Philippe Guichard, de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), en avril 2019.

A cette époque, un appel à témoins avait été lancé, avec un portrait-robot. En 2011, un suspect avait été placé en garde à vue. Mais l'ADN relevé sur les cinq scènes de crime n'aurait pas coïncidé avec celle du suspect.