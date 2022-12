Un policier sauve trois personnes des flammes à Oyonnax

Samedi, un agent de police-secours arrivé sur les lieux d'un incendie avant les pompiers a pu sortir d'un immeuble en feu trois habitants, dont un homme qui était sous les combles et désorienté par les fumées.

Demi-finale de coupe du monde oblige, la vacation avait commencé un peu plus tôt que d'habitude pour le brigadier-chef Cédric samedi 10 décembre à Oyonnax. En brigade de nuit, son équipe a participé à la sécurisation des célébrations post-match. Une fois la mission remplie, alors qu'il était rentré au commissariat avec ses collègues pour manger, ils ont été appelés pour un incendie en centre-ville. «Nous étions à 300 mètres, on pouvait y être très vite», nous explique le policier, par ailleurs sapeur-pompier volontaire depuis dix ans.

A leur arrivée sur les lieux, les policiers municipaux ont déjà bloqué la rue pour faciliter l'accès des secours. Deux agents sont dans l'immeuble et font sortir plusieurs habitants quand Cédric les rejoint. Il aide une septuagénaire et une autre personne à regagner l'extérieur alors que l'alarme des détecteurs de fumée de plusieurs appartements est lancinante.

«Chez les pompiers», explique le policier à CNEWS, «on nous inculque que quand un feu se déclare, il y a trois critères importants : la source, comment le feu se déplace, et ce qui va brûler. Quand on ne sait pas quelle est la source et comment les flammes progressent, on doit fermer les fenêtres et les portes pour couper l'apport d'air et limiter la propagation. C'est ce que j'ai fait, je suis passé dans tous les appartements.»

«Ça n'est pas notre job mais ça fait partie du métier»

Jusqu'à parvenir au dernier étage, sous les combles, où la fumée toxique s'accumule. «J'ai entendu quelqu'un tousser sur le palier. J'ai trouvé un homme d'une quarantaine d'années désorienté, je ne savais pas depuis combien de temps il était là à tenter de respirer malgré le peu d'oxygène.» Le brigadier-chef arrive à l'aider à descendre en le soutenant avant de le confier aux pompiers.

«Je pense que dans son état, il aurait eu du mal à rester conscient encore longtemps dans la fumée. Certains m'ont demandé pourquoi je me suis mis en danger. Eh bien j'ai analysé l'environnement, trois personnes avaient déjà sauté des fenêtres. Je pense que si les pompiers avaient découvert un corps dans l'immeuble, je ne me serais pas pardonné de ne pas être intervenu. Les policiers municipaux aussi ont fait un travail formidable. Ça n'est pas notre job mais ça fait partie du métier», conclut notre interlocuteur.

Une intervention seul, certes, mais d'un homme de 48 ans rompu à la lutte contre les incendies au vu de son engagement volontaire chez les sapeurs-pompiers. Un engagement familial, puisque sa femme et son fils de 19 ans sont également volontaires à la caserne. Sa fille de 14 ans envisage de prendre la suite.