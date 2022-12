Vaulx-en-Velin, Mulhouse, Saint-Quentin... Les incendies d'habitations les plus meurtriers en France depuis 10 ans

Au moins dix personnes, dont cinq enfants, ont trouvé la mort dans la nuit du vendredi 16 décembre 2022 à la suite de l’embrasement d’un immeuble situé à Vaulx-en-Velin dans le Rhône. Ce sinistre figure désormais parmi les incendies d’habitations les plus meurtriers de France de ces dix dernières années.

Un incendie des plus tragiques. Au moins dix personnes, dont cinq enfants, ont trouvé la mort dans la nuit du 15 au 16 décembre 2022 dans l'incendie d’un immeuble situé à Vaulx-en-Velin (Rhône), près de Lyon. Un drame qui ravive le douloureux souvenir d'autres incendies d’habitations. Le point sur ceux qui ont été les plus meurtriers de ces dix dernières années.

2022

En plus de l’incendie d’un immeuble à Vaulx-en-Velin, deux autres avaient déjà marqué l’année 2022 par leur bilan dramatique.

Ainsi, dans la nuit du 7 au 8 juillet dernier, cinq personnes originaires des Comores, dont un enfant, décèdent dans l’incendie d’un immeuble de centre-ville de Bressuire (Deux-Sèvres). Le feu s’était propagé peu avant 5h du matin, depuis le haut d’un immeuble de deux étages boulevard Maréchal-Joffre, ravageant quatre studios situés dans les combles et détruisant l’escalier qui y menait, le plancher du dernier étage ainsi que le toit. Près de 70 pompiers et une cinquantaine de gendarmes avaient été mobilisés.

Quelques mois auparavant, huit personnes dont un bébé et un enfant de deux ans de la même famille avaient trouvé la mort dans un incendie la nuit du 13 au 14 février à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales). Il s’agissait d’un «incendie criminel» et trois personnes avaient été incarcérées dans le cadre de l'enquête.

2021

Dans un incendie d’une ampleur inégalée depuis plusieurs décennies, au moins cinq personnes ont trouvé la mort et une vingtaine étaient blessées à Saint-Denis de La Réunion. Au total, une centaine d’immeubles HLM avaient été touchés et 300 locataires avaient dû être évacués. Le feu, qui s’était déclaré dans la nuit du 12 au 13 décembre vers 1h15 du matin, s’était rapidement propagé à tout l’immeuble par les coursives en bois à l’époque, selon les secours.

2020

Le 27 février 2020 vers 1h du matin, l’Alsace a connu l’incendie le plus meurtrier de la région depuis 2005. Le bilan est tragique : cinq personnes décédées et sept blessés. L’incendie s’était déclenché au milieu de la nuit dans un immeuble de 44 logements du quartier de la gare de Strasbourg. La piste criminelle avait été privilégiée et deux personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue.

2019

Le 22 juin, dans un immeuble de six étages du 11e arrondissement à Paris, trois personnes ont péri et 28 ont été blessées. Situé rue de Nemours, le bâtiment abritait un restaurant et un hammam en plus des habitations. Quelque 200 pompiers avaient été mobilisés au total, ainsi qu’une cinquantaine d’engins pour évacuer les habitants.

Dans la nuit du 4 au 5 février, dix personnes avaient trouvé la mort et 96 étaient blessées dans un violent incendie qui avait ravagé un immeuble rue Erlanger à Paris dans le 16e arrondissement. Il s’agissait de l’incendie le plus meurtrier dans la capitale depuis 2005, mettant en cause une femme atteinte de troubles psychiatriques. En conflit avec l’un de ses voisins elle avait été jugée aux assises pour avoir mis le feu.

2018

Le 31 octobre, six touristes français décédaient dans l'incendie de leur maison de vacances à Saint-François en Guadeloupe.

Le 7 janvier, cinq personnes, dont deux sapeurs-pompiers, mouraient dans l'incendie d'une maison à Estrée-Blanche, dans le Pas-de-Calais.

2017

Le 2 octobre, six personnes, dont quatre enfants, périssaient et sept étaient blessées dans l'incendie d'un immeuble HLM à Mulhouse, en Alsace. Un des habitants avait été condamné le 4 février 2021 à vingt-cinq ans de réclusion, pour avoir volontairement déclenché le sinistre.

2016

Le 6 juin, un incendie dans un immeuble vétuste de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, provoquait la mort de cinq personnes. Onze étaient blessées. En 2018, un Algérien est condamné à vingt-cinq ans de réclusion pour avoir volontairement mis le feu à un matelas dans l'appartement qu'il squattait.

2015

Le 2 septembre, huit personnes, dont deux enfants, mouraient dans l'incendie criminel d'un immeuble abritant des familles immigrées, rue Myrha, à Paris dans le 18e arrondissement. Un des locataires a été condamné le 10 décembre 2020 à vingt ans de réclusion pour avoir déclenché l'incendie.

Le 10 mars, quatre enfants et leur mère périssaient à Saint-Jans-Cappel dans le Nord, à la suite d’un incendie dans leur maison.

2013

Le 30 mars, cinq enfants mourraient au cours de la nuit dans l'incendie d'une maison à Saint-Quentin, dans l'Aisne.

Le 2 janvier, un couple et trois enfants avaient trouvé la mort dans l'incendie d'un appartement à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Dix-huit personnes avaient été blessées.

2012

Dans la nuit du 5 au 6 mars, un homme et quatre enfants périssaient dans l'incendie ravageant un appartement situé sous les combles d'une maison du centre historique de Lannion (Côtes-d'Armor).

En 2014, un homme a été condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle pour avoir mis le feu au bâtiment au sujet d'une dette de 60 euros.