Londres : quatre personnes dans un état «critique» après une bousculade à l'entrée d'une salle de concert

Quatre personnes ont été hospitalisées et se trouvent toujours dans un «état critique» ce vendredi matin, après une bousculade survenue la veille à l'entrée d'une salle de concert à Londres.

Un incident et des questions. Quatre personnes ont été hospitalisées et se trouvent dans un état «critique» après une bousculade survenue ce jeudi soir devant une salle de concert à Londres, a annoncé la police.

Les forces de l'ordre ont été prévenues hier soir vers 21h35 après que des signalements indiquant «un grand nombre de personnes essayant de forcer l'entrée» de l'O2 Academy, une salle de concert de Brixton (Sud de Londres), ont été envoyés.

Un concert du chanteur afrobeat nigérian Asake avait lieu ce jeudi, dans cette salle qui peut accueillir 5.000 personnes.

Huit personnes ont été transportées à l'hôpital, a précisé la police londonienne dans un communiqué. Une fois sur place, les services de secours ont trouvé un certain nombre de personnes portant des blessures imputées à la bousculade.

Four people remain in a critical condition following an incident last night at the O2 Academy in #Brixton





Detectives from Specialist Crime are investigating





Please see further details and police appeal for witnesses and mobile phone footagehttps://t.co/Eec3H3g5UL

— Lambeth Police | Central South BCU (@LambethMPS) December 16, 2022