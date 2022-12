Scellés de cocaïne remplacés par du plâtre : deux policiers mis en examen à Paris et incarcérés

Deux policiers de la brigade des stupéfiants à Paris ont été mis en examen jeudi 15 décembre et incarcérés. Ils sont soupçonnés d’avoir remplacé de la cocaïne par du plâtre dans des scellés.

Un subterfuge découvert par hasard lors d’une analyse de drogue. Deux policiers, dont un officier de la brigade des stupéfiants de Paris (PJ) ont été mis en examen ce jeudi et incarcérés.

Déjà placés en garde à vue lundi, ils sont soupçonnés d’avoir échangé de la cocaïne avec du plâtre dans des scellés.

Ils ont été mis en examen pour «faux et usage de faux en écriture publique, transport et détention de stupéfiants et détournement de scellés», d’après une source judiciaire.

L'un des deux a été placé en détention provisoire. L'autre a demandé un débat différé devant le juge des libertés et de la détention, sur son éventuel placement en détention provisoire et a été incarcéré dans l'attente.

Une enquête ouverte

Les faits se seraient déroulés en août 2021, lorsqu’un juge d’instruction avait voulu faire analyser de la drogue contenue dans des scellés. C’est alors que ce dernier aurait découvert la mascarade. Une information judicaire s’était ouverte dans la foulée et l’inspection générale de la Police nationale (IGPN) avait alors interpellé et placé en garde à vue les deux suspects.

Déjà en 2014, la brigade parisienne avait été secouée par un retentissant scandale, avec le vol de près de 50 kilos de cocaïne dans des scellés.

Son auteur, un ancien policier, avait été condamné en 2017 à dix ans d'emprisonnement, la peine maximale. S'il a toujours nié son implication, il n'a cependant pas fait appel et la marchandise, estimée à 2 millions d'euros, n'a jamais été retrouvée.