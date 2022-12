Bactérie «mangeuse de chair» : il meurt quatre ans après avoir été mordu

Au Danemark, un homme de 33 ans est mort en octobre dernier, a annoncé sa famille mercredi 14 décembre, à la suite d’une morsure de son chat quatre ans auparavant, qui lui avait transmis la bactérie «mangeuse de chair».

Une blessure bénigne qui s’avèrera mortelle. Henrik Kriegbaum Plettner, un Danois de 33 ans, est mort en octobre dernier, a annoncé sa famille mercredi 14 décembre, quatre années après avoir été mordu par son chat Ce dernier lui avait transmis la bactérie «mangeuse de chair».

Les faits remontent à 2018, lorsque le jeune Danois adopte une chatte et ses chatons dans un refuge. Par la suite, en tentant de déplacer la portée, il se fait mordre à l’index.

Une blessure superficielle au début, se refermant très vite. Néanmoins, quelques heures seulement après la morsure, Henrik Plettner a constaté que sa main avait doublé de volume.

'Don't take any chances'. Danish man, 33, dies from pet cat bite 4yrs later https://t.co/XWxHMINsna #Henrik Kriegbaum Plettner #Denmark #cat bite #flesh eating bacteria #necrotizing fasciitis pic.twitter.com/LRxEwnigbu

