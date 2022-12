Affaire Paul Pogba : son frère Mathias est sorti de prison

Le frère de Paul Pogba, Mathias, est sorti de prison après 89 jours de détention. Il était incarcéré pour extorsion en bande organisée à l’encontre de son frère.

La demande de mise en liberté de Mathias Pogba a été acceptée par les juges d’instructions qui sont en charge de l’affaire concernant l’extorsion en bande organisée de son frère. Depuis le 17 septembre dernier, le frère de l'international français de football, Paul Pogba, était en détention provisoire à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Mathias Pogba a été placé sous contrôle judiciaire, selon Le Parisien, et dans le cadre de ce contrôle judiciaire, l’ancien joueur de football de football a interdiction de rentrer en contact avec sa mère, son frère Paul et tous les autres membres de cette affaire. Il ne peut pas quitter le territoire et il n’a pas le droit de publier le moindre message sur les réseaux sociaux.

Mathias n'aurait jamais été mis en cause par Paul

Dans la demande de remise en liberté, l’avocat de Mathias Pogba, Me Yassine Bouzrou, a précisé que Paul Pogba n’avait jamais mis en cause son frère dans les faits dont il a été victime. Au mois d’août 2022, le joueur de la Juventus Turin, a dénoncé des tentatives d’extorsion de fonds entre mars et juillet.

Quelques jours avant les propos de l’international français, Mathias Pogba avait déclaré dans des vidéos que son frère avait dans son entourage «des criminels et des délinquants», dont il se serait servi «pour se protéger dans la rue et (…) pour qu’ils fassent couler le sang». Il a aussi accusé son frère d’avoir eu recours à un marabout, notamment contre Kylian Mbappé lors d’un match de Ligue des champions en 2019.

Enfin, il a reproché à l’ancien joueur de Manchester United de ne pas venir en aide sur le plan financier à certains membres de leur famille, préférant s’acheter des bijoux de grande valeur.