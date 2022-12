Fusillade à Paris : «les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque», réagit Emmanuel Macron

«Les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque au cœur de Paris», a réagi Emmanuel Macron après une fusillade dans le 10e arrondissement de Paris au niveau d'un centre culturel kurde, qui a fait trois et 3 blessés, dont un en urgence absolue.

Emmanuel Macron a dénoncé une «odieuse attaque» dont «les Kurdes de France ont été la cible» vendredi, après qu'un homme a tué trois personnes et blessé trois autres dans le 10e arrondissement à Paris.

Les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensées aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur sang-froid.

«Pensées aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur sang-froid», a ajouté le chef de l'Etat dans un tweet.

Ce drame a suscité de nombreuses autres réactions politiques, comme celles d'Anne Hidalgo, maire de Paris, Elisabeth Borne, Première ministre, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon.

La communauté kurde et, à travers elle tous les Parisiens, a été visée par ces assassinats commis par un militant d’extrême-droite. Les Kurdes où qu’ils résident doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité. Plus que jamais, Paris est à leurs côtés dans ces heures sombres.

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 23, 2022