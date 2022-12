Hérault : un octogénaire et sa belle-fille tués chez eux

Un SDF de 38 ans a tué un octogénaire et sa belle-fille de 57 ans alors qu’il cambriolait leur domicile à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ce dimanche.

Un double meurtre entouré de mystère. Un SDF de 38 ans a tué un homme de 80 ans et sa belle-fille de 57 ans alors qu’il cambriolait leur domicile à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ce dimanche. Les deux corps ont été découverts dans la maison par les gendarmes, alertés par la famille des deux victimes, inquiète de ne pas recevoir de signes de vie depuis plusieurs jours.

«L’auteur a été appréhendé alors qu’il se trouvait encore dans la maison. Âgé de 38 ans, il est de nationalité espagnole. Il est sans-domicile-fixe et a une vie nomade», a détaillé le procureur adjoint de Montpellier, Laurent Fekkar, ce vendredi. Une information judiciaire a été ouverte et l’homme a été placé en détention provisoire.

«Il semble qu’il venait d’Italie et est descendu du train à la gare de Villeneuve-lès-Maguelone, située à proximité de la maison des victimes. Les traces d’effraction laissent penser que le mis en cause s’y est introduit pour commettre un vol», a précisé Laurent Fekkar. Ce dernier a ajouté qu’il n’existait «aucun lien familial, amical ou professionnel entre l’auteur et ses victimes».

Les coups portés à l’origine des décès

Le parquet de Montpellier a affirmé qu’il ne «sait pas précisément quand les faits se sont déroulés ni même leur chronologie», ajoutant que «des examens en cours pourront le préciser ultérieurement».

Toutefois, l’autopsie pratiquée sur le corps des deux victimes a permis de confirmer que leur mort faisait suite «aux coups portés».

Décrit par le parquet comme ayant «un état mental qui interroge», le suspect «n’a pas apporté d’explication rationnelle sur son passage à l’acte» mais il a reconnu néanmoins les faits reprochés.