Etats-Unis : un avion s'écrase sur la plage de Santa Monica en Californie

Un avion s'est écrasé ce jeudi sur la plage de Santa Monica, en Californie, entrainant la mort du seul passager présent à bord.

Un dramatique accident. Une enquête était en cours ce vendredi 23 décembre au lendemain du crash d'un petit avion sur la plage de Santa Monica, en Californie.

Selon les autorités, un ancien maire de Santa Monica, Rex Minter, est décédé dans l'accident. Le crash a été filmé et posté sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, on y voit l'appareil voler très bas avant de s'écraser sur la plage.

Video of that plane crash in Santa Monica pic.twitter.com/PSUn15b304

— Downtown LA Scanner (@DowntownLAScan) December 23, 2022