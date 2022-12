Marseille : un footballeur de 22 ans tué au fusil d'assaut dans une cité HLM

Un homme de 22 ans, footballeur au club d'Aubagne (National 2), a été tué par balles, vendredi soir, dans le 14e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), ont indiqué des sources policières à l'AFP, confirmant une information du quotidien régional La Provence.

Nouvel homicide en ce week-end de Noël. Un homme de 22 ans a été abattu au fusil d’assaut, vendredi 23 décembre vers 22h50 à Marseille (Bouches-du-Rhône), alors qu’il se trouvait au pied d’un immeuble de la cité HLM Méditerranée, dans les quartiers Nord situé dans le 14e arrondissement.

Le jeune homme, Adel Santana Mendy, a été touché par deux balles, au bassin et au flanc, ont confirmé les sources policières et de La Provence. Le décès a été prononcé à 23h40, plus d’une demi-heure après l’intervention des secours.

L’AFC a appris avec une grande tristesse la tragique disparition de Adel Santana Mendy.





Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l’un des nôtres.





Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille. pic.twitter.com/HAZXSH7JLa — Aubagne FC (@AubagneFoot) December 24, 2022

Adel Santana Mendy était footballeur et évoluait au poste d'attaquant au club d'Aubagne (National 2). Il était passé par le centre de formation de l'OM, avant de rejoindre l'Angleterre, l'UE Sant Julia en Andorre, puis Côte Bleue, Marignane-Gignac et Aubagne l'été dernier. Il y avait joué onze matchs cette saison, a indiqué Ouest-France. Le club d'Aubagne lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. «Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l'un des nôtres. Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille», a écrit l'AFC (Aubagne Football Club).

Le parquet de Marseille s’est rendu sur place et la police judiciaire a été saisie de l’enquête. Ils devront déterminer si un véhicule retrouvé en feu plus tard dans le 13e arrondissement est lié à l’auteur ou aux auteurs de cet homicide.

Pour l’heure, les circonstances du drame restent à préciser. Plusieurs quartiers de Marseille sont régulièrement le théâtre d’homicides par balles liés au trafic de drogue. Il s’agit du 32e homicide par balles dans les Bouches-du-Rhône en 2022.