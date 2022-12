Saint-Nazaire : une petite fille de 13 ans violée sur une plage, l’agresseur toujours recherché

Une adolescente de 13 ans a été violée après avoir été menacée au couteau par son agresseur, qui est toujours recherché. Les faits se sont déroulés mardi 20 décembre 2022 sur la plage de Porcé à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Une affaire nauséabonde. Une jeune fille de 13 ans a été victime d’un viol, mardi 20 décembre, entre 11h et 13h. D’après les informations de Ouest-France, l’agresseur aurait abordé l’adolescente avant de la menacer à l’aide d’un couteau et de l’entraîner sur la plage de Porcé, pour la violer.

La victime a toutefois réussi à prendre la fuite et a été raccompagnée à son domicile par un automobiliste. Confiée à la brigade de sûreté urbaine (BSU) du commissariat de Saint-Nazaire, une enquête pour «viol sur mineur de moins de 15 ans» a été ouverte.

La police a par ailleurs lancé un appel à témoin, alors que le suspect est toujours en fuite. «Toute personne s’étant trouvée en date et heure des faits sur le sentier côtier entre Kerlédé et la plage de Porcé, et susceptible d’apporter des éléments utiles à l’enquête en cours, est invitée à se faire connaître auprès des enquêteurs».

Pour ce faire, il est possible de contacter les forces de l’ordre par téléphone au 02.49.14.23.00 ou par email : [email protected].