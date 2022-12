Attaque contre des Kurdes à Paris : un conseiller d'Erdogan condamne les violences et incrimine le PKK

Un conseiller spécial du président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné dimanche les violences survenues à Paris après le meurtre de trois Kurdes tout en incriminant le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

«C'est le PKK en France», a-t-il déclaré, en postant sur Twitter des photos de voitures renversées et brûlées. «La même organisation terroriste que vous soutenez en Syrie», a ajouté le conseiller.

This is PKK in France.





The same terrorist organization you support in Syria.





The same PKK that has killed thousands of Turks, Kurds & security forces over the last 40 years.





Now they are burning the streets of Paris.





Will you still remain silent?pic.twitter.com/5Tv72bPnnn

— İbrahim Kalın (@ikalin1) December 25, 2022