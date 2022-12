Chine : 18 mineurs bloqués sous terre après un écroulement

Les secours sont toujours mobilisés ce dimanche 25 décembre en Chine, pour venir en aide à 18 personnes coincées sous terre après l'écroulement d'une mine d'or dans la région du Xinjiang (Nord-Ouest), selon un média officiel.

Un terrible accident. Alors que quarante mineurs travaillaient sous terre, un effondrement s'est produit samedi après-midi dans une mine d'or située dans le canton de Yining, dans la préfecture autonome kazakhe de Illi, à une centaine de kilomètres du Kazakhstan.

Au total, vingt-deux mineurs ont pu être sortis de terre et acheminés à la surface, mais dix-huit autres sont encore bloqués en profondeur.

In China's Xinjiang province's northwest, a gold mine fell in, trapping 18 people within. When the mine fell, there were 40 workers inside. Twenty-two mining workers were saved right away. pic.twitter.com/fpimZgrfyy

