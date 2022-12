Usurpation d'identité dans les trains : plus de 6.000 euros réclamés à une jeune étudiante par le Trésor public

A la suite d'une usurpation d'idendité, une étudiante montpelliéraine a reçu 35 amendes de la SNCF. Le Trésor public lui réclame plus de 6.000 euros.

Le cauchemar dure depuis un an et demi. Une jeune étudiante montpelliéraine est victime d'une usurpation d'idendité sur le réseau SNCF depuis le 27 août 2021, rapporte Midi Libre. L'usurpatrice, qui prend le train sans acheter de billets, donne le nom et l'adresse de l'étudiante de 20 ans à chaque contrôle. Conséquence ? Cette dernière a reçu 35 amendes de la compagnie ferroviaire.

«Cette personne utilise mon identité pour voyager, sans payer, en train dans le sud de la France, essentiellement», dénonce-t-elle auprès du quotidien régional. Et l'addition est salée pour la jeune femme. «À ce jour, en cumulant toutes les contraventions, le Trésor public me réclame la somme de 6.000 euros. Depuis le 1er juillet 2022, j'ai reçu à mon adresse personnelle 35 amendes à 144 euros qui sont, à chaque fois, majorées à 300 euros. C'est intenable», déplore la victime auprès de Midi Libre.

Deux plaintes déposées

Face à la situation, l'étudiante a déposé deux plaintes, et adressé une lettre au procureur de la République et une autre au médiateur de la SNCF. Si elle a pu jusqu'ici éviter de régler les amendes en prouvant qu'elles correspondaient à des périodes de cours ou de stage, la jeune femme demande que des mesures soient mises en place pour stopper cette usurpation d'idendité.

De son côté, la SNCF affirme se «saisir du problème et mettre en œuvre des actions pour résoudre le problème, aussi rapidement que possible», précise Midi Libre.