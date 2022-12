Le kick-boxeur Andrew Tate incarcéré : ce que l'on sait du placement en détention de l'influenceur pour proxénétisme

L'ancien kick-boxeur britannique Andrew Tate, devenu influenceur, a été placé en détention en Roumanie pour proxénétisme ce samedi, après avoir été interpellé.

De lourdes accusations pèsent à son encontre. Andrew Tate, l'influenceur qui s'était vivement accroché avec la militante écologiste Greta Thunberg cette semaine, a été écroué en Roumanie pour proxénétisme. Voici ce que l'on sait.

30 jours de détention

Andrew Tate, ainsi que son frère et deux citoyennes roumaines avaient été placé en garde à vue ce jeudi 29 décembre au soir en Roumanie, après avoir été soupçonnés de trafic d'êtres humains, viol et formation d'un groupe criminel.

À l'issue de cette garde à vue, le tribunal de Bucarest a statué sur leur placement en détention pour une durée de 30 jours, selon Ramona Bolla, porte-parole du parquet anti-mafia DIICOT.

Surveillé par les autorités roumaines

Alors qu'une rumeur courrait sur le fait que la police roumaine avait pu localiser Andrew Tate grâce à une boîte de pizza, ce qui avait d'ailleurs beaucoup amusé l'activiste Greta Thunberg sur Twitter, les procureurs ont démenti cette information, a indiqué Mme Bolla.

«Pour déterminer si une personne se trouve dans le pays ou non, nous utilisons toute une gamme de moyens», a-t-elle ajouté, précisant que «les mandats d'arrêt et perquisitions» étaient déjà prêts.

au moins 6 victimes potentielles

Le parquet mène l'enquête depuis début 2021 et avait déjà perquisitionné en avril dernier une villa de l'influenceur.

À ce stade, six victimes potentielles ont pu être identifiées. Il s'agirait de femmes qui auraient été dupées par Andrew Tate et son frère, puis forcées à la prostitution et à la production de films pornographiques.

Le parquet avait diffusé des images des perquisitions, sur lesquelles on pouvait voir des liasses de billets, des armes à feu, ainsi que des voitures de sport saisies dans différents lieux en Roumanie.

Selon la presse roumaine, deux femmes, dont une citoyenne américaine, avaient été libérées au printemps par la police de la propriété des frères Tate.