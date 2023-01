Estelle Mouzin : une ultime marche blanche 20 ans après sa disparition

Cela fait 20 ans que la jeune Estelle Mouzin a été enlevée alors qu’elle rentrait de l’école. Ce samedi 7 janvier aura lieu l’ultime marche blanche officielle en l’honneur de la jeune fille.

Il y a 20 ans, Estelle Mouzin a disparu alors qu’elle rentrait chez elle après l'école. Ce samedi, un dernier hommage officiel sera rendu à la jeune fille dans son village de Guermantes en Seine-et-Marne.

Après 17 ans d’ignorance, Michel Fourniret avait finalement avoué être l’auteur de l’enlèvement de la jeune enfant alors âgée de 9 ans. Il avait alors déclaré : «Je reconnais là un être qui n’est plus là par ma faute.» Cependant, le tueur en série meurt quelques mois plus tard avant d’avoir pu désigner le lieu du corps.

Si l’auteur des faits est mort, son ex-épouse, Monique Olivier, sera jugée pour complicité en novembre 2023.

L’affaire Estelle Mouzin, 20 ans de douleur

L’enquête qui se clôture et le procès à venir vont permettre à la famille de la jeune Estelle Mouzin d’aller un peu plus de l’avant. Son père Eric Mouzin, qui avait au début de l’enquête suspecté, avait déclaré : «On a en partie rempli nos objectifs. On n'a pas retrouvé Estelle mais on sait désormais les circonstances dans lesquelles elle a été enlevée et assassinée.»

Depuis la disparition de l’écolière, des dizaines de personnes se retrouvaient chaque année au pied d’un cerisier planté en son honneur dans son village de Guermantes. La famille d’Estelle précise que cet ultime hommage ne mettra pas fin de son combat.