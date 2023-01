Le cousin d’une fondatrice de «Black Lives Matter» meurt après s'être fait arrêté par la police

Keenan Anderson, le cousin de l'une des fondatrices de «Black Lives Matter», est décédé le 3 janvier, après avoir été interpellé par la police.

Un enseignant Afro-Américain âgé de 31 ans a perdu la vie le 3 janvier dernier. Alors qu'il était mêlé à un accident de la circulation dans le quartier de Venice à Los Angeles, l'homme a été interpellé puis arrêté par la police. C'est dans une vidéo rendue publique par les forces de l'ordre américaines, le mercredi 11 janvier, que l'on comprend ce qui s'est passé.

Les images révélées proviennent de caméras portatives présentes sur les policiers au moment des faits. On y voit Keenan Anderson crier «à l'aide», «ils essayent de me tuer», ou encore «ils essaient de me faire pareil qu'à George Floyd». «Les policiers ont lutté avec Anderson durant plusieurs minutes, usant d'un Taser, de leur poids corporel, de prises fermes et de clés de bras pour vaincre sa résistance», a témoigné la police de Los Angeles dans un communiqué. Keenan Anderson est décédé d'un arrêt cardiaque lors de son transfert à l'hôpital après l'arrestation.

«Il a été tué par la police» : la cofondatrice de «Black Lives Matter» réagit

C'est sur son compte Instagram que Patrisse Cullors a publié une photo de Keenan Anderson, accompagné d'une légende. Cofondatrice du mouvement «Black Lives Matter», elle est la cousine de Keenan Anderson, qui était en visite à Los Angeles. Pour rappel, l'Afro-Américain George Floyd avait perdu la vie le 25 mai 2020, après avoir été asphyxié par un policier. L'affaire avait fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis et avait entraîné un mouvement de protestation portant le slogan «Black Lives Matter» (les vies noires comptent).

Si l'on voit un premier cliché de Keenan Anderson posant seul dans la publication, sur le deuxième, il est accompagné de son fils. «Keenan méritait de vivre, son enfant méritait d'être élevé par son père. Keenan, nous nous battrons pour toi et pour tous nos êtres chers victime de la violence d'Etat», s'indigne Patrisse Cullors, après avoir rappelé qu'il est la troisième personne à avoir perdu la vie lors d'événements impliquant des agents de police.