Californie : une famille exécutée par balle, dont un bébé de 6 mois

Six personnes d’une même famille, dont un bébé de 6 mois et sa mère de 17 ans, ont été abattues lundi 16 janvier dans la ville de Goshen, en Californie (Etats-Unis). Un règlement de compte lié aux gangs est suspecté.

Un bain de sang. Six membres d’une famille ont été tués par balles, lundi dans la ville de Goshen, en Californie (Etats-Unis). Parmi les victimes se trouvent un bébé de 6 mois, ainsi que sa mère, âgée de 17 ans. Deux suspects sont recherchés.

Les forces de l’ordre ont indiqué qu’il ne s’agit pas d’un acte de violence commis au hasard, mais que la «famille a été visée». Le shérif du comté a décrit un «terrifiant massacre» sur les lieux. Deux corps se trouvaient dans la rue, devant la maison. Un troisième se trouvait sur le perron de l’habitation, tandis que trois autres victimes gisaient, touchées par balles, ont décrit les médias américains.

Le shérif a précisé que le bébé de 6 mois et sa jeune mère avaient été abattus par des tirs en pleine tête.

Authorities executed a search warrant at the same home last week, resulting in one arrest and the seizure of guns, marijuana and methamphetamine. #Goshen #California #cartel https://t.co/EaGyGqTtwm

— MChheda (@MC_IBTimesSG) January 17, 2023