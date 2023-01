Yvelines : le point de deal du Val-Fourré, qui alimentait plusieurs villes de France, démantelé

Six suspects ont été interpellés mardi 17 janvier dans le cadre d'une enquête menée par les hommes de la sûreté urbaine du commissariat de Mantes-la-Jolie et de la PJ de Versailles. La drogue, venue du Maroc ou arrivée par le port du Havre, transitait dans le quartier du Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie, pour ensuite approvisionner différentes villes de France.

De l'avis d'un fin connaisseur des trafics de stupéfiants qui s'opèrent notamment dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, pour réussir dans ce marché souterrain sur cette zone, il faut être originaire du coin et parfois depuis plusieurs générations. C'est le cas des individus interpellés ce mardi avec l'appui du Raid et de brigades canines dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en juin dernier.

un point d'étape pour irriguer

A la manœuvre, les limiers du «groupe stup» de la sûreté urbaine du commissariat de Mantes-la-Jolie et de la police judiciaire de Versailles. Car ce n'est pas un simple point de deal alimentant les environs auquel s'attaquent les enquêteurs. Les policiers soupçonnent un homme issu du quartier et passant une grande partie de son temps en Afrique de faire entrer en France du cannabis en provenance du Maroc et de la cocaïne via le port du Havre (Seine-Maritime). Le tout à destination du Val-Fourré dans les Yvelines, point d'étape pour irriguer différents points de deal dans d'autres villes de France.

L'enquête, dans le cadre de la collaboration des services via la CROSS (Cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants) permet d'identifier des individus suspectés de participer à différents étages du trafic, vendeurs, organisateurs, nourrice, transporteur... «C'est un terrain difficile à travailler», explique à CNEWS une source proche du dossier.

PLUSIEURS MILLIERS D'EUROS SAISIS

«Faire tomber ce point de deal va permettre de déstabiliser le trafic d'autant plus que les perquisitions ont permis de taper là où ça atteint les trafiquants : sur l'argent». Et de fait, les policiers ont saisi plus de 30.000 euros en liquide et différents produits de luxe (montres, vêtements...) évalués à plus de 250.000 euros.

Dans les box, les appartements, les voitures servant au trafic, ils ont également trouvé une vingtaine de kilos de résine de cannabis et plus de 200 grammes de cannabis, mais aussi du matériel pour conditionner la drogue, la peser. Sept véhicules qui servaient aux trafiquants pour leur commerce ont également été saisis.

Présentés au juge d'instruction, cinq des six interpellés ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs et placés en détention provisoire le temps de la poursuite des investigations.

Âgés de 22 ans à une trentaine d'années, les individus étaient tous connus de la police pour des affaires de stupéfiants. La personne suspectée d'être nourrice, c'est-à-dire de garder de la drogue chez elle pour les dealers, a été mise hors de cause.