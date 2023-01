Affaire Axelle Dorier : des enquêtes ouvertes après des incidents à la fin du procès

Plusieurs incidents ont éclaté après l’énoncé du verdict au procès sur la mort d’Axelle Dorier. Cris, malaises, insultes… Un geste du frère de la victime perçu par au moins un témoin comme un salut nazi serait à l’origine des tensions. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête.

Un procès et un verdict sous tension. Des incidents se sont produits vendredi soir après la condamnation à 12 ans de réclusion criminelle de Youcef Tebbal. L’homme de 24 ans a été reconnu coupable d’avoir renversé et tué en voiture Axelle Dorier, 22 ans, traînée sur plus de 800 mètres en juillet 2020 à Lyon.

A l’énoncé du verdict, une femme se tenant du côté des familles des accusés a crié puis fait un malaise. Ne supportant visiblement pas la scène, un des frères d'Axelle Dorier s'est alors dirigé vers une sortie de la salle d'audience. Selon un journaliste de l’AFP, il s'est retourné sur le pas de la porte, avant d'insulter la femme en levant le bras. Un geste interprété publiquement comme un salut nazi par au moins un témoin.

L’homme a ensuite cassé «une vitre avec son poing» dans un couloir attenant à la salle d'audience, a témoigné l'avocat de la défense, maître David Metaxas, présent dans la pièce.

Enquête pour provocation publique à la haine ou à la violence

Des investigations sont en cours pour déterminer la nature exacte du geste litigieux. En outre, une personne a été déférée en vue d'une comparution immédiate après des coups portés sur des policiers dans la salle des pas perdus, et une enquête a été ouverte pour «provocation publique à la haine ou à la violence» et pour «dégradations volontaires».

Le groupe identitaire Les Remparts s'est plusieurs fois emparé de la mort d'Axelle Dorier, à travers les réseaux sociaux notamment. Une photo diffusée sur son compte Twitter montrait samedi une quinzaine de militants derrière une banderole à connotation raciste, présumément prise vendredi après le procès à l'extérieur du palais de justice.