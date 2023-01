Somme : des centaines d'habitants privés de connexion internet après un vol de câble réseau

Ce lundi 23 janvier, des centaines d'habitants de la Somme ont été privés d'Internet après le vol de 1.500 mètres de câble réseau.

Plus de télévision, plus de téléphone fixe et plus d'Internet. Ce lundi 23 janvier, 320 foyers de la Somme ont été complètement coupés du réseau, d'après un communiqué publié par les services d'Orange. Cette coupure fait suite au vol de 1.500 mètres de câble entre les communes de Namps-Maisnil et Quevauvillers.

L'incident a été signalé par Orange mais tous les opérateurs peuvent potentiellement être touchés, selon les informations de France Bleu. Des équipes ont été dépêchées sur place ce matin afin d'évaluer l'ampleur des dégâts et, selon elles, les travaux pourraient durer une semaine.

Un «acte de malveillance»

«Une commande de nouveau câble est réalisée afin de remplacer la portion manquante. Une fois ce câble livré, les équipes procèderont à son installation ; en soudant un à un plusieurs centaines de petits fils de cuivre qui composent le câble. Ces fils sont nécessaires à l’acheminement du service pour tous les foyers», a détaillé Orange.

En attendant, l'opérateur conseille au foyers lésés d'utiliser le partage de connexion 4G via leur smartphone pour accéder à Internet. Orange dénonce un «acte de malveillance» et a prévu de déposer plainte dans les prochains jours. Une enquête a été ouverte afin d'identifier le ou les voleurs.