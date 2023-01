Disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres : piste criminelle, affaires retrouvées… Tout ce que l’on sait

Le couple formé par Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat a disparu depuis deux mois dans les Deux-Sèvres, en pleine nuit. Le mystère reste entier mais l’enquête penche vers la piste criminelle.

Que s’est-il passé dans la nuit du 26 novembre 2022, pour Leslie et Kevin ? Le dernier signe de vie du couple remonte à 2h30, lorsque l’ami chez lequel ils avaient passé la soirée les a vus rentrer. Ils devaient dormir dans le village de Prahecq, petite commune près de Niort (Deux-Sèvres), dans la maison d’un autre ami, qui leur prêtait en son absence. Le chien du couple a lui aussi disparu.

Qui sont-ils ?

Leslie Hoorelbeke est âgée de 22 ans. Elle est peintre en bâtiment à son compte. Sa belle-mère et son père l’ont décrite à l’AFP comme «un petit Zébulon, très sociable et souriante, avec une énergie phénoménale». Signe distinctif, elle est tatouée d’une fleur près de l’oreille sur la joue droite et porte de nombreux piercings.

Kevin Trompat a 21 ans et a travaillé dans la restauration et sur des marchés.

Des recherches infructueuses

Une équipe cynophile de la gendarmerie, ainsi que des plongeurs, ont été déployés sur la zone de disparition, en décembre dernier. Les véhicules personnels du couple ont été saisis pour être analysés. Une enquête est en cours pour «arrestation, enlèvement, détention ou séquestration».

Des affaires leur appartenant ont été retrouvées le 8 décembre dans un container de recyclage de vêtements, dans la localité de Puyravault, en Charente-Maritime, à 80 kilomètres de Prahecq. Le brevet de sécurité routière de Kevin s'y trouvait. Cette découverte, «c’est pour brouiller les pistes», ont estimé les parents de Leslie. «Ça a été jeté en vrac pour être retrouvé rapidement», selon eux.

Deux battues ont par ailleurs été organisées par la famille au mois de janvier, sans succès.

La piste criminelle privilégiée

Alors que l’enquête était initialement entre les mains du parquet de Niort, celui-ci s’en est dessaisi fin décembre. Le pôle d’instruction criminelle de Poitiers a pris le relais. De quoi confirmer la piste réfutant une disparition volontaire du couple. Dès lors, une mauvaise rencontre ou un acte qui les ciblait directement est à privilégier.

Cette théorie est d’ailleurs partagée par les proches des deux disparus. «La séquestration et l’enlèvement, c’est notre conviction depuis le départ», ont expliqué ceux de Leslie à l’AFP. «Il y a bien un but à ça, et à part l’argent on voit pas trop».

La belle-mère de Kevin a en effet indiqué que le jeune homme possédait une somme de 10.000 euros en liquide au moment de sa disparition. De quoi permettre l’achat d’une nouvelle voiture. Le soir des faits, il aurait rencontré des individus sur la place du village et aurait expliqué qu’ils étaient «louches». Il semblait perturbé et se serait lavé le visage en rentrant, a-t-elle expliqué. Son père a ajouté sur TF1 que son fils lui avait donné des nouvelles peu après : «il m’a dit qu’il y avait une voiture blanche qui a ralenti devant lui avec cinq têtes de tueurs. Il m’a dit "papa, j’ai eu peur, je ne sais pas ce que c’est que ces mecs-là"». Le couple aurait ensuite rejoint la maison de leur ami pour y passer la soirée.

Une autre piste regarderait du côté du père du disparu et d’un trafic de drogue. Celui-ci est actuellement en prison pour des faits de violences volontaires. La disparition aurait-elle un lien avec les affaires dont Kévin s’occuperait désormais ? La compagne du père a indiqué que l'homme frayait dans les «trafics des milieux gitans», selon Midi Libre. Le paternel a néanmoins réfuté cette piste, indiquant qu’«il n’y a pas d’histoire de deal. Il ne doit de l’argent à personne», rapportent nos confrères.