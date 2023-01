Etats-Unis : cinq policiers inculpés pour meurtre après la mort de Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans

Cinq policiers ont été inculpés pour meurtre et incarcérés jeudi 26 janvier, après la mort, début janvier, de Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans qui avait été arrêté brutalement quelques jours auparavant.

Des faits «inadmissibles» et «criminels». Cinq policiers de la ville de Memphis, dans le Tennessee aux Etats-Unis, ont été inculpés pour meurtre et incarcérés le 26 janvier, à la suite du décès début janvier de Tyre Nicholas, un Afro-Américain de 29 ans, quelques jours après une arrestation «épouvantable».

Ces cinq agents de police, eux-mêmes Afro-Américains, sont visés par plusieurs chefs d’inculpation, pour meurtre notamment, mais aussi coups et blessures ou encore enlèvement, d’après le procureur Steve Mulroy lors d'une conférence de presse.

Les faits se sont déroulés le 7 janvier dernier, lorsque les policiers, licenciés depuis la semaine dernière, ont voulu arrêter Tyre Nichols pour une infraction routière. Les agents se seraient alors approchés, et une «confrontation» aurait eu lieu, provoquant la «fuite» du suspect selon les dires des policiers.

Rapidement rattrapé, Tyre Nichols a finalement été interpellé, se plaignant d’avoir du mal à respirer et avait dû être hospitalisé. Il est décédé trois jours plus tard.

Jill and I extend our hearts to the family of Tyre Nichols – they deserve a swift, full, and transparent investigation.





Tyre’s death is a painful reminder that we must do more to ensure that our justice system lives up to the promise of fairness and dignity for all. — President Biden (@POTUS) January 27, 2023

Le président américain Joe Biden s’est exprimé sur ce sujet, réclamant jeudi dans un communiqué une «enquête rapide, complète et transparente» sur ce drame. «La colère est compréhensible, mais la violence n'est jamais acceptable», a-t-il ajouté, s’inquiétant de potentielles manifestations contre les violences policières.

Il était «Méconnaissable»

Si, pour le momen, les détails de l’arrestation ne sont pas encore clairs, une vidéo existe, puisque les policiers américains sont tenus d’avoir des caméras corporelles, filmant leurs actions au quotidien. Cette vidéo doit être rendue publique samedi minuit, heure française.

Néanmoins, d’après les avocats et la famille de la victime, «la police l'a battu au point qu'il était méconnaissable». «Il s'agit d'un passage à tabac pur et simple, sans interruption, de ce jeune homme pendant trois minutes», a déclaré Antonio Romanucci, avocat.

Le directeur du bureau d’enquête du Tennessee David Rausch, s’est également dit «choqué» et «écœuré» de ce qu’il a vu. Ce qui s’est passé était «inadmissible» et «criminel» et «n'aurait pas dû se produire», a-t-il martelé. «En un mot, c'est absolument épouvantable.»

MORE: TBI Director David Rausch offered the following statement during a news conference with DA Steve Mulroy in Memphis this afternoon.





"Let me be clear: What happened here does not, at all, reflect proper policing. This was wrong. This was a crime." pic.twitter.com/G0UXowxLcn — Tennessee Bureau of Investigation (@TBInvestigation) January 26, 2023

Jeudi, en évoquant ses rencontres avec les proches de Tyre Nichols, le procureur Steve Mulroy a dressé le portrait d'un «fils presque parfait». «Une personne joviale et heureuse, qui aimait le skateboard», a-t-il déclaré.

le spectre de l'affaire George Floyd

Cette affaire fait directement écho à celle de George Floyd, dans un pays encore marqué par sa mort en mai 2020, et les manifestations du mouvement Black Lives Matter, contre le racisme et les violences policières, qui avaient suivi.

Et pour cause, c’est le célèbre Ben Crump, ayant représenté la famille de George Floyd qui a choisi de représenter celle de Tyre Nichols, saluant au passage l'inculpation des policiers. Cette nouvelle «nous donne de l'espoir alors que nous continuons à réclamer justice pour Tyre», ont-ils commenté.

L'investigation interne de la police a démontré que les cinq agents de la police avaient fait usage de la force de façon excessive. D'autres policiers font encore l'objet d'une enquête. La cheffe de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a estimé mercredi qu'il ne s'agissait «pas seulement d'une erreur professionnelle, mais d'un manque d'humanité». «Cet acte était odieux, irresponsable et inhumain.»

Ce drame a relancé le débat sur la violence policière dans le pays et notamment l’inaction des Etats-Unis. En effet, le président de l'organisation de défense des droits civiques NAACP, Derrick Johnson, a pour sa part appelé les élus du Congrès à regarder la vidéo de l'arrestation, puis à agir.

We know each one of these names, but struggle to remember the name of any meaningful police reform… because there isn’t any.





Congress, it’s time to get to work. No excuses.





Sign our petition to demand #PoliceReformNow. https://t.co/LUUOZm8fRu pic.twitter.com/UG2x5uA7jG — NAACP (@NAACP) January 26, 2023

«Nous pouvons nommer toutes les victimes de violences policières, mais nous ne pouvons pas citer une seule loi que vous avez passée pour régler le problème.», a-t-il déploré.