Loire-Atlantique : trois hommes mis en examen et écroués pour le meurtre d'un Géorgien

Trois hommes soupçonnés d’avoir tué un ressortissant géorgien dans la région nantaise ont été mis en examen pour «meurtre en bande organisée» et écroués, a-t-on appris ce samedi auprès du parquet de Rennes.

Une enquête ouverte pour la disparition d’un habitant de Rezé en avril dernier a permis de découvrir ce mercredi le corps d'un homme, au sud de Nantes (Loire-Atlantique). Le cadavre présentait des plaies par arme blanche. Vendredi, trois hommes suspectés du meurtre ont été mis en examen et écroués, a-t-on appris ce samedi.

L’alerte avait été donnée fin avril par un proche d’Elbrusi Garajaev, âgé d’une trentaine d’années et résidant à Rezé en Loire-Atlantique, qui n'avait plus donné signe de vie depuis près d’un mois. Deux jours plus tard, le véhicule du disparu était découvert calciné près de Nantes, déclenchant les investigations.

Six suspects identifiés

Selon la presse locale, qui a révélé l’affaire, Elbrusi Garajaev était un demandeur d'asile arrivé en France deux ans plus tôt avec femme et enfants.

L'enquête a permis d’identifier six suspects, trois qui auraient pu se déplacer avec la victime avant que son téléphone ne cesse d’émettre, et trois autres en lien avec l’incendie du véhicule. Le 24 janvier dernier, les enquêteurs avaient procédé à l'interpellation des six suspects, âgés de 19 à 22 ans. Trois sont de nationalité française, un de nationalité allemande, un autre de nationalité russe et le dernier de nationalité géorgienne.

Les incendiaires présumés ont reconnu les faits en garde à vue. Quant aux trois suspects d’homicide, ils «reconnaissaient leur présence lors du meurtre de la victime, mais se présentaient chacun comme des spectateurs des agissements des autres», a expliqué le procureur Philippe Astruc. L’un d’entre eux a fini par conduire les policiers sur les lieux où le cadavre de la victime a été découvert, mercredi 25 janvier.

Les trois hommes soupçonnés d’avoir détruit le véhicule de la victime ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Mis en examen pour meurtre en bande organisée et complicité de destruction de bien, les trois autres ont été placés vendredi en détention provisoire.