Londres : un technicien meurt après s'être retrouvé coincé sous un urinoir télescopique

Alors qu’il travaillait à la maintenance d'un urinoir rétractable installé dans le centre-ville de Londres, un technicien a perdu la vie ce vendredi 27 janvier, après avoir été écrasé par le mécanisme hydraulique qui permet au dispositif de sortir et rentrer dans le sol.

Man crushed to death using a telescopic urinal in London.



These are urinals that retract to fit flush at street level during the day. Poor fella…. Horrific… pic.twitter.com/x4ChIz9dGP

