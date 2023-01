Allemagne : pour duper ses parents, elle tue son sosie et simule sa propre mort

En Allemagne, Shahraban K., une jeune femme de 23 ans, va être inculpée pour meurtre et risque la prison à perpétuité après avoir tué son sosie, Khadidja, rencontrée sur Instagram, afin de simuler sa propre mort.

Un meurtre insidieux. Le 26 et 27 janvier, la police allemande a délivré des mandats d’arrêt contre Shaqir K., un homme d’origine kosovare, et Shahraban K., une femme âgée de 23 ans et d’origine irakienne, suspectés tous les deux d’avoir tué une blogueuse mode rencontrée sur les réseaux sociaux.

L’histoire a débuté le 16 août 2022. Ce jour-là, le corps sans vie d’une jeune femme, au visage défiguré, a été retrouvé dans une voiture stationnée à Ingolstadt, une ville située dans le sud de l’Allemagne.

Le corps de la victime, rapidement identifié comme celui de Shahraban K., une esthéticienne munichoise, a été découvert par ses propres parents.

Cependant, dès le lendemain de la découverte du cadavre, et plus précisément lors de l’autopsie, des doutes ont commencé à s’installer du côté des enquêteurs.

le rendez-vous d'affaires se transforme en meurtre

Finalement, le corps s’est avéré être celui de Khadidja, une blogueuse mode d’origine algérienne domiciliée dans le land du Bade-Wurtemberg. Coïncidence : la victime a le même âge que Shahraban K. et lui ressemble comme deux gouttes d’eau.

Le 19 août, l’esthéticienne munichoise est interpellée en compagnie de Shaqir K., soupçonné d’être son complice. Selon le média allemand Bild, la semaine précédant le meurtre, les deux suspects ont contacté plusieurs femmes, toutes ressemblaient à Shahraban K., sur Instagram, dont Khadidja.

Prétextant un rendez-vous d’affaires, le couple est parvenu à convaincre la victime d’accepter l’invitation et de les rencontrer. La blogueuse a alors rejoint les deux suspects dans une voiture garée dans un bois entre Heilbronn et Ingolstadt. Les meurtriers ont porté cinquante coups de couteau à leur victime avant de transporter son corps à proximité du domicile des parents de Shahraban.

Selon le média britannique Guardian, cette mise en scène macabre visait à duper les parents de l’esthéticienne munichoise, avec qui cette dernière entretient des rapports plus que conflictuels.