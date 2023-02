TikTok : elle aurait simulé un cancer pour arnaquer ses abonnés

Une étudiante américaine de 19 ans a récolté plus de 30.000 dollars après avoir ouvert une cagnotte en ligne, prétendant être victime d'un cancer sur ses réseaux sociaux. Elle aurait au total escroqué 439 personnes.

La jeune fille a été démasquée par des internautes. Madison Russo, une Américaine de 19 ans, va comparaître le 2 mars prochain devant le tribunal pour avoir escroqué de nombreux abonnés, à qui elle faisait croire qu'elle souffrait d'un cancer du pancréas et d'une leucémie.

La jeune femme originaire de l'Iowa (État du Midwest des États-Unis) avait ouvert une cagnotte en ligne sur la plate-forme GoFundMe, afin de financer ses prétendus soins de santé, rapporte le média américain Indépendant.

Madison Russo partageait son quotidien de «femme malade» dans des vidéos postées sur son compte TikTok. Tantôt en séance de chimiothérapie, ou invitée sur un podcast pour parler des maux dont elle souffrait, elle usait de tous les moyens possibles pour attirer les donateurs.